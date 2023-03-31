Depremlerin ardından kamu kurum ile sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, vatandaşlar ve birçok sanatçı da depremzedelere yardımını sürdürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay’da oluşturduğu etkinlik alanlarında depremzede çocuklarla vakit geçiren ve ailelere yardım paketleri dağıtan Bingöl, daha sonra depremden etkilenen bölgede dolaşıyor.

Gittiği illerde depremzedelerle sohbet eden, çocuklara hediye dağıtan Bingöl, depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Bingöl, AA muhabirine, yaklaşık 45 gündür Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin etkilediği illeri dolaştığını söyledi.