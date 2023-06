Eğitim alanında birçok yatırımı Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023 ile kentteki sanatsal etkinlikleri zirveye çıkaracak. Sütçü İmam Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese sahne sanatları ve müzik eğitimi verilecek.

Tüm Türkiye’de eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren ve adeta model olan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde her geçen gün çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile yeni bir iş birliğine imza atan Onikişubat Belediyesi, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023’ün sanatsal faaliyetlerini yürütmek üzere EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’ni oluşturdu. Müzik alanında üst düzey eğitimlerin verildiği ‘konservatuvar’ düzeyinde faaliyetlerini yürütecek olan Akademi, kentte alanında hissedilen eksikliği kapatacak. İlköğretim 1’inci sınıftan başlayarak üst yaş limiti olmaksızın çocuk, genç ve yetişkinlerin sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nde, müzik, resim, dans, tiyatro gibi birçok sanatsal eğitimler verilecek. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğindeki Açık Sahne Sanat Akademisi’nin protokolü, Başkan Hanefi Mahçiçek ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımıyla imzalandı.

“Sanatsal alandaki iş birliğini çok daha ileri noktalara taşımaya gayret ediyoruz”

Protokol töreninde konuşan Onikişubat Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 vesilesiyle Kahramanmaraş’ta çok güzel çalışmaların olduğunu belirterek, sanatsal anlamda önemli projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimiz yaş sınırı olmaksızın her alanda karşılıklı iş birliği yaparak insanlarımızın sanatsal anlamda faaliyetlerini koordine ederek onlara hizmet götürmek ve sanatsal alandaki iş birliğini çok daha ileri noktalara taşımaya gayret ediyoruz. Bugün yapılan çalışmaların çok güzel bir örneğinin protokolünü rektörümüzle beraber imzalayacağız. Kendileri hemen her alanda ki, özellikle EXPO 2023 çalışmalarımızın üniversiteler arasında tanıtımı bağlamında önemli çalışmalara imza atıyorlar. Sanatsal alanda işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalıyoruz. Başta rektörümüze ve değerli hocalarımıza bu iş birliği için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu iş birliği ve çalışmalar başka alanlarda da kurumlarımıza örnek olacaktır. Böyle örnek çalışmayı bizlerle beraber yürüttüğü için gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Onikişubat Belediyemizin her alanda şehrimize çok büyük destek verdiğine şahidiz”

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversite olarak kentte bütün kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak iş birliği içerisinde olduklarını dile getirdi. Rektör Can, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Başkanımızın da ifade ettiği gibi üniversitemiz her alanda şehrimizdeki hemen hemen her kurum ve kuruluşla çok sayıda protokol imzalıyor. İş birliği içerisinde olunca, birlikte olunca, beraber olunca küçük faaliyetler yerine büyük faaliyetlere imza atılıyor. Bizim artık büyük düşünmemiz lazım, dünyanın nereye gitmekte olduğunu iyi takip etmemiz lazım. Güçlerimizi de birleştirerek bu cennet vatanımızda daha güzel işlere imza atmamız gerektiğine inanıyoruz. Belediyemiz de bu anlamda kendi çalışmalarının yanında eğitsel, sanatsal ve akademik anlamda şehrimize çok büyük destek verdiğine şahidiz. Protokolümüzün nesillerimiz için, sanat için, kültür için, belediyemiz ve üniversitemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek ve Rektör Can, protokolleri imzalayarak birbirine teslim etti.

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 özelinde hazırlanan Maraş Sümbülü’nü Rektör Can’a takdim etti.

Törende, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak da hazır bulundu.