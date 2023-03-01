Kacır, kent merkezinde esnaf ve sanayicilerle bir araya geldikten sonra KAFUM Çadır Kent alanında kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına (T3 Vakfı) ait Oyun ve Etkinlik Çadırı'na geçti.

Burada T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ile çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Kacır, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Kacır, AA muhabirine, yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Devlet millet el ele. Vakıflarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da çok değerli katkılarıyla özellikle çocuklarımızın bu dönemi en az olumsuz etkiyle geçirebilmeleri için hep birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.

T3 Vakfının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en önemli paydaşlarından olduğunu dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Oyun ve etkinlik çadırında özellikle bilimsel etkinlikler çocuklarımızın çok erken yaştan itibaren bilim ve teknolojiyle tanışmalarına dönük faaliyetler konusunda çok yaygın şekilde depremin yaşandığı neredeyse tüm şehirlerimizde faaliyetler düzenliyor. Burada gönüllülük ruhunun çok güçlü olduğunu ifade etmeliyim. Bu etkinliklerde çok sayıda gönüllü kardeşimiz bu sürece önemli katkılar veriyor. Pek çok eğitmen, üniversite öğrencisi bu süreçte çocukların yanında oluyorlar. Çocuklarımız geleceğe hep umutla bakmalı. Bunun için de böylesi dönemlerde bizler onların en büyük destekçisi olmalıyız. Onlar çok mutlular. Gerçekten onları böyle mutlu gördüğümüzde biz de daha mutlu oluyoruz."

Depremzede vatandaşların bir an önce konteyner kentlere taşınması için hızlı bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Kacır, "İnşallah bu çadır kentlerin yerini çok değil önümüzdeki bir iki ay içinde büyük ölçüde konteyner kentlerimiz almış olacak. Biz yine konteyner kentlerimizde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz ve kalıcı konutlara kadar çocuklarımızın hem eğitim hem de psikososyal destek boyutuyla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. TÜBİTAK yayınlarıyla, yine pek çok akıl ve zeka oyunlarıyla bu etkinlikleri desteklemeye gayret ediyoruz. İnşallah bu dönemi hep birlikte yaralarımızı en hızlı şekilde sararak gerçekleştirme çabası içinde olacağız." dedi.