Bakan Varank, Kentteki Ziyaretleri Kapsamında Odtü İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay Ve Beraberindeki Akademisyenlerden Oluşan Heyetle Erkenez Organize Sanayi Bölgesi, Altınşehir Kuyumcukent Ve Merkez Küçük Sanayi Sitesi Ve Son Olarak Türkoğlu İlçesinde Depremde Hasar Gören Osb'lerdeki Fabrikaları Gezerek İncelemelerde Bulundu.

Bakan Varank Daha Sonra Büyükşehir Belediyesinde Sanayiciler İle İstişare Toplantısına Katılarak Sorun Ve Talepleri Dinledi.

Bakan Varank’ın Kahramanmaraş Ziyaretini Aksu Haber’e Değerlendiren Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İş Dünyasının Sorunlarını İlettiklerini Ve Biran Önce Yaraları Sarıp Üretime Hız Kazandırmak İstediklerini Söyledi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı İse Bakan Varan’a Ziyaretleri İçin Teşekkür Ederek Cumhurbaşkanımıza İnanıyor Ve Güveniyoruz Dedi.