Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, deprem bölgesinde yaklaşık 8 milyar liralık savunma sanayisi yatırımını hayata geçireceklerini bildirdi.

Demir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Büyük bir felaket yaşanmasına rağmen daha güçlü ayağa kalkmak için mücadele edildiğini dile getiren Demir, devletin hemen her kurumuyla bölgede farklı konularda aktif şekilde çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Şu anda Kahramanmaraş için 500 kişiye kadar istihdam planladıklarını belirten Demir, "Tabii sanayicilerimiz farklı bir spektrum çizerlerse bu sayının artması mümkün. Yatırımın da 1 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz, tabii daha sonra bunun artmasını da bekliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu tesislere personel alımlarının başladığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Kriterler Kahramanmaraş Ticaret Odası sitesinde yayımlanmaya başlandı. Kriterlerimiz ilk başta oldukça dar. İhtiyaca yönelik. Ama daha sonra genişleyecek. Bizim kalfa diye bir programımız var. Kalfa depremzede diye özelleştirdik. Kalfa şöyle bir program, okuyan gençlerimizin kabiliyetlerini tespit ediyoruz. Onları alıp büyük şirketlerimizde bir ustayla, ağabeyleriyle eşleştiriyoruz. 3-4 sene boyunca o gencimiz, o ağabeyinin koltuğunun altında, üniversiteden aldığı eğitimin bir katını daha o iş dalına yönelik alıp yetişiyor. Bölge özeli, kalfa programını seçerken genelden seçiyorduk. Kalfa depremzede dediğimiz, benzer kriterlerle depremzede olma şartı, bölge insanı olma şartı ile beraber bu gençlerimizi kalfa programına daha hızlı entegre edeceğiz."