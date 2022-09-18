Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

HAKKARİ'DE ÇATIŞMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

Kıskıvrak yakalandı

İçişleri'nin açıklaması şöyle: "Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçesi Değerli köyü kırsalında, P-İHA ve J-SİHA destekli operasyon esnasında tespit edilen eylem hazırlığındaki teröristler ile PÖH timleri arasında yaşanan çatışma sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan üçüncü terörist ise Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH timleri tarafından yapılan takip ile saklandığı evde kıskıvrak yakalanmıştır."