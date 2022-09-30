Edirne'de Edirne-Havsa yolu üzerinde panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu levhaya çarpıp şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetli
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.