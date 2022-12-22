Sarıkamış'ta Vatan Savunması İçin Zor Koşullarda Yola Koyulan Vatan Evlatları, Taktiksel Hata Sonucu Donarak Şehit Oldu.

Kahramanlarımız Onlar

Can Evlatlarımız.

Onlar Her Yerde

Tipinin Kar Fırtınasının Acımasızca Hüküm Sürdüğü Yalçın Tepelerde Issız Düzlüklerde Soğuğun Rüzgarın Sesinin En Büyük Gerçek Olduğu Vatan Topraklarında

Kar Ve Gökyüzünün Artık Birbirinden Ayırt Edilmediği Acımasız Doğada

Ama Yılmadılar.

Yaşadığınız Coğrafi Vatan Bayrağımızı Bayrak Yapan Kahraman Mehmetçik

Sen Vatan Sevgisi Fazilet Diye Kanını Döküp Canını Veren , Dağları Denizleri Aşan Yılmadan Yorulmadan Zaferden Zafere Koşan, Şerefli, Asil, Kahraman Türk Askerisin

Sen Sarıkamışta Dumlupınar'da Sakarya Hakkari Ve Çukurca'da Vatanın Her Karışında En Çetin Şartlarda Görev Yapan Onurlu Ve Gururlu Vatan Evladısın.

Biz Uyurken Uyumayan Birileri Biz Huzurla Yaşayalım Diye Yürüyorlar Adım Adım O Sarp Engin Kayalıkları Çünkü Vatan Sevgisi Kutsaldır Çünkü Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır Ve Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.