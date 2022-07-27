İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Kongre Caddesi'nde 34 AYL 100 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

O sırada otomobiliyle yoldan geçen Ali İhsan Coşkun, aracın yanında durarak sürücüyü kontrol etmek istedi.

Aracının kapısını açtığı anda, kaza yapan otomobilin sürücüsü Erdem Gönenç aniden hareket etti.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Ali İhsan Coşkun'un otomobiline de vurduktan sonra, yaklaşık 100 metre daha ilerleyen sürücü, karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Erdem Gönenç yaralandı. Sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"Beni biçti, sonra da öndeki arabaya vurdu"

Yardım etmek isterken, otomobiline çarpan araçtan şans eseri kurtulan Ali İhsan Coşkun, "Önümde gidiyordu, yan tarafta park eden iki arabaya vurdu. Sağ tarafından geçip, kendine bir şey mi oldu diye durdum.

Kapıyı açtım, aşağı inerken direksiyonu tam sağ yaptı ve gaza yüklendi, beni de biçti. Sonra da öndeki arabaya vurdu. Baygın değildi. Yanına gittiğimde 'Sizde bir şey var mı, bir şey oldu mu?' diye sordu." dedi.

Kazayı görüp yardıma gelen Mustafa Çap ise, "Kazadan hemen sonra kendisine müdahale ettik, bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde ilk sorduğu şey, 'Ölü var mı?' oldu" şeklinde konuştu.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.