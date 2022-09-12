İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.