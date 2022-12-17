Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri bugün sona erecek.

7 Aralık'ta başlayan organizasyon kapsamında sergi, tiyatro, şiir dinletisi gibi çok sayıda etkinlik yapıldı.

Törenlerin bu seneki teması Mevlana'nın "Dost ol da Dost'u gör" sözünden ilhamla "Dostluk Vakti" olarak belirlendi.

Kapanış töreni TRT ekranlarında

Saat 20.00'de başlayacak kapanış programına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

'Son Sema', TRT 2 ve TRT Avaz ekranlarından canlı yayımlanacak.