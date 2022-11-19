27 yıl aradan sonra ilk kez Şahin Balcıoğlu ve Mustafa Buluntu arasında iki adaylı bir seçimin gerçekleştirildiği KMTSO’da, sabah saat 09.00`den itibaren başlayan seçimlere üyeler büyük ilgi gösterdi.

Yoğun bir kalabalığın bulunduğu bölgede Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan tedbirler kapsamında seçmenler oy kullanma işlemleri için sandık başına gitti.

29 Meslek Komitesi içerisinde bulunan 7 komite seçime bağımsız liste olarak girdi.

5 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Mustafa Buluntu ve Şahin Balcıoğlu’nun başkanlık için yarıştığı seçimde, Buluntu beyaz, Balcıoğlu ise mavi renk oy pusulasıyla katıldı.