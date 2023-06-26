9 Günlük Kurban Bayramı Tatilini Değerlendirmek İsteyen Vatandaşlar, Aileleriyle Birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk Oluşturmaya Başladı. Kimi Vatandaşlar Tatil Beldelerine, Kimisi İse Aile Ziyareti İçin Yola Koyulmaya Başladı.

Kurban Bayramı Tatilini Değerlendirmek İsteyen Vatandaşlar, Aileleriyle Birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk Oluşturmaya Başladı.

Kimi Vatandaşlar Tatil Beldelerine, Kimisi İse Aile Ziyareti İçin Yola Koyulmaya Başladı.

Türkiye'nin Birçok Yerinde Olduğu Gibi Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk Oluşmaya Başladı.

Günler Öncesinde Biletini Kesen Vatandaşlar, Valizlerini Aldıkları Gibi Otogarın Yolunu Tuttu.

