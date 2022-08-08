Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için şehre gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile şehrin turistik mekânlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yer aldı.

Ortak Eylem, Ortak Söylem

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Kılavuzlu Millet Bahçesi ve EXPO alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehirlerin ortak eylem ve ortak söylem paydasında buluşmasını son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Şehirlerin birbirine destek olması, ortak proje geliştirmesi ve bölgesel kalkınmayı sağlaması son derece önemli. Bölge şehirleri olarak özellikle kültür ve inanç turizmi odaklı bir destinasyon oluşturarak bölgesel kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah el birliğiyle şehirlerimizi ve bölgemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bu noktada her zaman iş birliği içerisinde olduğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” dedi.

Şehirlerin ve Bölgelerin Kalkınması

Şehirlerin ve bölgelerin gelişiminde birlik ve beraberliğin önemine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay hattı, inanç turizminden doğa turizmine, karavan turizminden kanyon turizmine kadar çok büyük zenginliğe sahip. Bölge şehirleri olarak bizim ortak bir plan ve söylem geliştirerek bu destinasyonu sağlamamız gerekiyor. Bu destinasyonu sağladığımızda milyonlarca insan şehirlerimizi ziyaret edecektir. Bu da şehirlerimizin ve bölgemizin kalkınması anlamına geliyor. Bu noktada Kahramanmaraş da çok önemli bir konuma sahip. Birlikte yapacak çok işimiz var. İnşallah hep birlikte yeni nesil belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.