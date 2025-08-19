Şehit Babasına FETÖ Yalanıyla Tuzak Kuruldu

Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım 2024’te Tunceli’de atış eğitimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğit Can Yiğit’in Ceyhan’ın Isırganlı Mahallesi’nde yaşayan babası Mehmet Yiğit, telefonla arandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, Yiğit’e “Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ’cülerin eline geçti. Vatanı FETÖ’cülere mi bırakacağız?” diyerek para göndermesini istedi.

Şüphelilerin sözlerine inanan Mehmet Yiğit, hesabında bulunan ve şehit oğlunun tazminatının da içinde yer aldığı 1 milyon 200 bin lirayı verilen banka hesabına gönderdi.

Dolandırıldığını Anlayınca Polise Başvurdu

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Yiğit, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Paraya Ulaşılamadı

Öte yandan, şehit babasının gönderdiği 1 milyon 200 bin liranın henüz bulunamadığı öğrenildi.