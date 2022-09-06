Bundan tam 7 yıl önce Hakkâri’nin Çukurca İlçesinde Terör Örgütü Pkk’ya Yönelik Operasyonda Şehit Düşen P. Uzman Onbaşı Serkan Bursalı 25 yaşında şehadet şerbetini içti.

Evli Ve 9 Yaşında Oğlu Bulunan Ailesinin 4 Çocuğundan Biri Olan Şehit P. Uzman Onbaşı Serkan Bursalı Şehadetinin Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Belediye Ve Kurum Temsilcileri İle Ailesi Ve Sevenlerinin Katıldığı Törende Şehit Bursalı İçim Hatimler Okundu Ve Dualar Edildi.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Şehit P. Uzman Onbaşı Serkan Bursalı’nın Babası Mehmet Bursalı Anma Törenine Katılan Herkese Teşekkür Etti.

Şehidin 9 Yaşındaki Oğlu Mehmet Ayaz İse Babasını Çok Özlediğini İfade Etti.