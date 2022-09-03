

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve şehit Yenigül'ün ailesi tarafından düzenlenen programla şehit Haşim Yenigül şehadetinin altıncı yılında dualar eşliğinde kabri başında anıldı.



Programda şehit Haşim Yenigül ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Şehidin 8 yaşındaki oğlu Metin Musap Yenigül de yeni öğrendiği Kur'an-ı Kerimi ilk defa babasının mezarı başında okudu.

Şehidin Eşi Leyla Yenigül kendilerini yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür ederek çocuğunun yeni öğrendiği Kur'an-ı Kerimi babasının mezarı başında ilk defa okuduğunu anlattı.

"3 Eylül eşimin yıl dönümü aslında ama 2 Eylül bizim evlilik yıl dönümüz olduğu için bugüne özel yıl dönümünü yapmak istedik. Oğlumda Kur'an-ı Kerime yeni geçti ilk kuranını da babası için okumak istedi. Hem onu yapmış olduk hem de eşimi dualarla andık. Her zamanki gibi bize devlet babalığı gösteren devlet babalığını yapan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimizden de Allah razı olsun."

Şeyhadil mezarlığındaki anma programına, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.