Birikimlerini de hayır işlerinde harcayan çift, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Deniz Feneri Derneği tarafından Afrika kıtasındaki 7 ülkede hayata geçirilen "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesine destek vermek istedi.

Bu kapsamda otomobillerini satan Uysal çifti, Afyonkarahisarlı şehitler Murat Saraç ile İzzet Taşbaş adına Afrika kıtasındaki Togo ve Benin'de iki su kuyusu açtırdı.

Emeklilik döneminde hayır işleriyle ilgilendiğini belirten Abdil Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşlıyız, sadece evden camiye gidip geliyoruz. Eşimle istişare edip emekli olduktan sonra aldığımız ve sahibi olduğum ilk otomobili satıp parasını bağışlamaya karar verdik. Bunu da gönülden arzuladık. Su kuyusu projesine destek verip Afrikalı Müslüman kardeşlerimiz susuz kalmasın istedik. Şehitlerimizin ismi yaşasın diye bağışımızı yaptık. Kuyu açtırdığımız yerdeki yetişkinler ve çocukların su çıkınca ne kadar sevindiğini gördük. Onları görünce mutlu olduk."