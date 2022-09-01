Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Şehrimi Tanıyorum” projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 11 ilçenin tamamında 18 – 65 yaş aralığındaki kadınlara yönelik gerçekleştirilen kültür ve tanıtım gezisinde kırsal mahallelerde ikamet eden kadınlar, şehrin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etme fırsatı buluyor. Etkinliğe, https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/kultur-gezisi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular 30 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Başvurularda Son Gün 30 Eylül

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimi Tanıyorum projemize gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu noktada son başvuru süresini 30 Eylül Cuma gününe kadar uzatma kararı aldık. Vatandaşlarımız projeye ilişkin detaylı bilgiye 0535 108 13 81 numaralı telefondan ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.