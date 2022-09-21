Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehrimi Tanıyorum projesi kapsamında şehrin tarihi ve turistik mekânlarını tanımak için Afşin ilçesinden gelen misafirlerle buluştu. Tarihi Kale’de kafileyle bir araya gelen Başkan Güngör; Kahramanmaraş Kalesi’ne, şehrin tarihi ve turistik mekânlarına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Şehrimi Tanıyorum projesi kapsamında şehrin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

10 Bin Hemşehrimiz İstifade Edecek

Şehrimi Tanıyorum projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimi Tanıyorum projemiz kapsamında Afşin’den gelen hemşehrilerimizi Tarihi Kalemizde ağırladık. Kahramanmaraş’ımız gerçekten çok güzel doğal güzelliklere ve tarihi mekânlara ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar farklı ilçelerde ikamet eden yaklaşık bin hemşehrimiz projemizden istifade etti. Hanım kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu projemizden ilk etapta yaklaşık 10 bin hemşehrimiz istifade edecek” ifadelerini kullandı.