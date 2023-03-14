İkinci Kurtuluş Mücadelesi veren şehrimizde mücadeleleriyle örnek teşkil edenlerin konuşulduğu program Maraş’ın Kahramanları’na, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Konuk oldu.

Yaşanan büyük felaket sonrası tüm imkânlarını Kahramanmaraş halkı için seferber eden, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi devam ettiği halde tedavisini yarım bırakarak şehri yardımına koşan Kahramanmaraş’ın ağabeyi, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, büyük felaket sonrası yaşadıklarını anlattı.