Aksu Tv’nin İzlenme Rekorları Kırarken Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneğinin Katkılarıyla Alpedo Kervan Lezzet Gurubunun Destekleriyle Birçok Kişiye Duygu Dolu Anlar Yaşatan, Gazilerin Hayat Hikâyeleri Ve Şehit Ailelerinin Duygularını Asilhan Yılmaz’ın Sunumuyla Ekranlara Taşıyan Ebedi Kahramanlar Programı İse Birçok Program Arasında Yılın En İyi Programı Ödülüne Layık Görüldü.

Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Her Zaman Şehit Ailelerimizin Ve Gazilerimizin Yanlarında Olacağız Bu Vesile İle Aksu Tv Ailesini Tebrik Ediyorum İfadelerine Yer Verdi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Küpeli Yaptığı Açıklamada Aksu Tv Ailesini Tebrik Ederek Bu Programı Devam Ettirmeyi Amaçladıklarını Söyledi.