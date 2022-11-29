Yangın, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Nuri Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre sonra yıkılacağı için boşaltılan binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehrin göbeğinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.