Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Batı mahalleleri ile şehir merkezi arası ulaşımı yarı yarıya kısaltan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kayseri yolu ile Adana yolu arasında önemli bir güzergâhı da tamamlamak üzere.

Özellikle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak üzerindeki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak Güney Bağlantı Yolu için geri sayım başladı.

4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde olan Güney Bağlantı Yolu’nda dolgu ve hafriyat çalışmaları tamamlandı.