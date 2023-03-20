Türkiye doğal afetlerle mücadelesini sürdürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıntıdan etkilenen illerde sel felaketi de meydana geldi.

Şiddetli ve sağanak yağıştan en çok etkilenen il ise Şanlıurfa olurken, Adıyaman'da da can kayıpları yaşandı.

Kentte 5 gün önce başlayan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi.

1,5 yaşındaki Zeynep Zümra'nın cansız bedeni bulundu

19 vatandaşımızı kaybettiğimiz sel felaketinden bir kötü haber daha geldi.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 15 Mart tarihinde meydana gelen sel felaketinde akıntıya kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedeni bulundu.

Bu acı haber sonrası sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.