BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TRT Haber yayınına konuk oldu.

BAYKAR, Cansağlığı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Takımı'ndan (T3) gönüllülerin depremin ilk gününden beri seferber olduğunu söyleyen Bayraktar, "Öncelikle AFAD’ın koordinesinde 47 yardım tırı gönderdik. Gönüllülerimiz yardım malzemelerinin dağıtımına ve istiflenmesine yardım etti. T3’ten toplamda 255 gönüllümüz sahada. BAYKAR’dan 125, Cansağlığı Vakfı’mızdan da 10 kişilik psikolog ekip bugün itibarıyla göreve başladı. 125 de uzaktan destek için psikolog gönüllüsü var" diye konuştu.

"Bayraktar TB2 ilk defa afet gölgesinde hızlı haritalama yaptı"

2 Bayraktar AKINCI'nın ilk saatlerden itibaren görevde olduğunu vurgulayan Bayraktar, ilk gün sadece onların uçabileceği hava şartlarının bulunduğunu belirtti.

Koordinasyon ve hasar tespiti maksatlı uçuşlara hava şartlarının düzelmesiyle birlikte Bayraktar TB2'lerin de katıldığını anlatan Bayraktar, "30 Bayraktar TB2 ve 9 AKINCI toplamda 1130 saatten fazla uçuş yaptı. Halihazırda uçuşlar da devam ediyor. Bayraktar TB2 ilk defa bir afette hızlı haritalama yaptı. AKSUNGUR da ikinci günden itibaren görevde" dedi.

"Tüm milletimizi konut seferberliğine katılmaya çağrıyorum"

Bölgedeki gıda ve kıyafet ihtiyacının azalmasıyla, 2 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak konteyner kent çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bayraktar, "520 konteynerden oluşacak projede üretim ve altyapı çalışmaları sürüyor. İnşallah 1,5 aya konteyner kentimiz hazır olacak" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR'ın 1000 konut bağışıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Buradaki insanlar hem yakınlarını hem birikimlerini kaybettiler. Bu çok ağır bir travma. Burada inşa edilen konteyner kent barınma ihtiyacına bir cevap olacak ancak asıl cevap insanların ‘yuva’ diyebileceği meskenler olacak. Bu maksatla da yetkililerle görüşüp BAYKAR olarak 1000 konut bağışladığımızı bildirdik. Bunu ilgili bakanlıklar nasıl uygun görürse o şekilde yapacağız. Burada 10 binlerce insanımız evinden oldu. Kalanların hayata tutunabilmesi için böyle bir imkanın önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm milletimize ve tüm kurumlarımıza da imkanları dahilinde bu konut seferberliğine katılmaları çağrısında bulunuyorum."