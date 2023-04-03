Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma alanındaki iş birliği, özellikle Dağlık Karabağ Savaşı'yla birlikte önemli bir ilerleme kaydetti.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a karşı Azerbaycan ordusunun savaşı kazanmasında önemli bir yol oynadı ve adından söz ettirdi.

Bakü'de Bayraktar-Aliyev görüşmesi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, iki yıl önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Karabağ Nişanı almıştı.

Bayraktar, Bakü'ye önemli bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Aliyev, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Bayraktar'ı kabul etti.

"Kızılelma'larımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Gündemde, geliştirilme aşamasındaki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma vardı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bayraktar, kardeş ülke Azerbaycan'daki sıcak misafirperverliklerinden ötürü Aliyev'e şükranlarını sundu ve şöyle dedi:

#TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği #KIZILELMA'larımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Üretim 2024'te başlayacak

Selçuk Bayraktar, söz konusu ifadelerine Azerbaycan Türkçesiyle de yer verdi. Kızılelma, Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

İnsansız araç, geçtiğimiz günlerde, orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamlamıştı. 2024'ün başlarında Kızılelma'nın üretimi için düğmeye basılması planlanıyor.

Erdoğan'ın selamlarını iletti

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve deprem sonrasında gerçekleştirilen yardımlar dolayısıyla şükranlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

"Türkiye'ye yardımlarımız kardeşlik görevi"

Aliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini ileterek, Türkiye'ye yaptıkları yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

Kendisinin Ankara'ya ve Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği temaslara değinen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretlerin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev'den Baykar ürünlerine övgü

Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda büyük başarılara imza attığına, Baykar'ın da bu konuda öncü rol oynadığına dikkati çekerek, Baykar ürünlerinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalci Ermeni güçlerin askeri teçhizatının imhasındaki rolünü hatırlattı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında savunma sanayisi alanındaki iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bayraktar, Aliyev'e hediye takdim etti.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık