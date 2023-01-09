Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından ekipman desteği alan genç girişimci, 2014 yılında kendi imalathanesini kurdu.

Ürettiği lokum türlerinin kısa süre içerisinde beğeni kazanması sayesinde yurt genelinde satış yapmaya başlayan girişimci, Avrupa ülkelerinde kurduğu bağlantılarla da İngiltere ve Almanya’ya satış yapmaya başladı. Üretim kapasitesini artmasıyla birlikte de personel sayısı da 10’a yükseldi.

Selçuk Kılınç, KOSGEB desteği sayesinde kurduğu imalathane ile iş ve istihdam kapasitesinin arttığını belirtti.

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de girişimcilere yönelik verilen desteklerin olumlu geri dönüşümlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.