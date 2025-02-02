Esir takasının dördüncü turu tamamlanırken, İsrail'in hapishanelerden serbest bıraktığı Filistinliler ile Gazze'den serbest bırakılan İsraillilerin görünümleri arasındaki fark dikkati çekiyor.
Filistinli esirlerin büyük büyük çoğunluğunun, Kızılhaç araçlarından inerken kameralara yansıyan ilk görüntülerinde, İsrail hapishanelerinde ciddi biçimde kilo kaybettikleri fark edildi.
Kızılhaç ekiplerine teslim edilen İsrailli esirler ise, Filistinli esirlerin aksine son derece sağlıklı bir görüntü verdi.