"Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı en yüksek ülkelerdeniz. Obezite birçok hastalığın nedeni. Özellikle kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi gibi insan sağlığını tehdit eden hastalıkların meydana gelmesinde obezite önemli bir risk faktörü. Son 12 yılda Türkiye'de obezite görülme sıklığı yüzde 70 arttı. Obezitesi olan insan sayısı son verilere göre 20 milyona yaklaştı. Bunların hepsi kalp krizi, inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği için aday hasta konumunda."