Eski köyde 23 yıllık gelenek yaşatılıyor...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Akdağ köyünde, vatandaşların ilginç geleneği görenleri şaşırtıyor.

Eşlerinin, çocuklarının ve torunlarının isimlerini ölümsüzleştirmek isteyen bölge halkı, sevdiklerinin isimlerini evlerinin çatılarına yazıyor.

Köyde gelenek haline geldi

Sıra dışı gelenek, köy sakinlerinden Cevat Alkan’ın 23 sene önce açtığı balık tesisinin çatısına kızının adını yazmasıyla başladı.

Daha sonra tüm köye yayılarak bir gelenek haline gelen uygulama, köye dışarıdan gelenler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

"Kız çocuğum yeni doğmuştu"

Akdağ köyünde 1999 yılında açtığı balık tesisinin çatısına kızının adını yazarak geleneği başlatan Cevat Alkan, “Ben burada balık tesisi açtığım zaman kız çocuğum yeni doğmuştu. O isim hem annemin ismiydi hem de kendi binamda çatıya yazdım. Köyde benden sonra 8-9 kişi de yakınlarının çocuklarının ismini yazmaya başladı. Kimi eşini çok sevdiği için, kimisi de kendi çocuğunun ismini ölümsüzleşsin diye çatıya yazdı” dedi.

"Köyümüzü seviyoruz ve vazgeçemiyoruz"

Köy sakinlerinden Davut Erden (68), “34 yıldan beri İstanbul’da yaşıyorum her yaz buraya mutlaka gelirim. Köyümüzün havası, suyu, komşuluğu güzel olduğu için köyümüzü seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Bu nedenle de kendi sevdiklerimizin ismini çatılara yazıyoruz. Çocuklar unutulmasın diye, evlerin onlara ait olduğu unutulmasın diye, dedelerinin onlara karşı bir sevgisinin olduğunu anlamaları için isimler yazıldı. Torunlarını, ailelerini, kızlarını sevdikleri için gelen giden görsün, dikkatini çeksin, okusun bilinsin diye çatılara yazmışlar” diye konuştu.















