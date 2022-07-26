Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, bir araya geldiği lise öğrencilerine yeni tıp koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini anlatıp tecrübelerini paylaştı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen söyleşiye katılan Balcıoğlu, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



TOBB lisesindeki her öğrencinin sorunuyla kendi evladının sorunuymuş gibi ilgilendiğini aktaran Balcıoğlu, şunları kaydetti: "Gerek öğretmenlerimiz ve gerek ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerime her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapacağız."



