Şeyhadil mahallesi muhtarı Şahin Çayır ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.
Mahalleye giden ekipler, kendilerini bekleyen vatandaşların alkışlarıyla karşılaştı.
Daha sonra mahalle muhtarı Çayır, polislere çiçek taktim etti.
Şeyhadil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır ve mahalle sakinlerinden sürpriz
Kahramanmaraş’ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine giden polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.
Şeyhadil mahallesi muhtarı Şahin Çayır ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.
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