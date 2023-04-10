Şeyhadil mahallesi muhtarı Şahin Çayır ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.



Mahalleye giden ekipler, kendilerini bekleyen vatandaşların alkışlarıyla karşılaştı.



Daha sonra mahalle muhtarı Çayır, polislere çiçek taktim etti.