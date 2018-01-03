Kümbet Mahallesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde aniden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını fark eden sürücü otomobilinden inip durumu hemen 110 İtfaiye Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 VA 139 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Motor bölümünden dumanlar çıktığını gören sürücü otomobilini yol kenaranına park ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.