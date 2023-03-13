6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan sahra hastanesi kuruldu.

Acil tıbbi müdahale, 2 acil ünite, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, eczane, koğuş, direkt grafi, ultrason ve sterilizasyon destek ünitesinin bulunduğu hastanede 61 personel görev yapıyor.

Kol ve bacak ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki depremzede Durdiye Ay, Mehmetçiğin hizmetinden son derece memnun olduğunu söyledi.