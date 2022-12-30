Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

SGK'dan bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurum, çok sayıda vatandaşın borçlanma başvurusunda bulunmak adına merkezlere geldiğini ve oluşan bu yoğunluk nedeniyle SGK merkezlerinin cumartesi günü de vatandaşların hizmetine açık olacağını duyurdu. Merkezlerde sabah saat 09.00'dan saat 17.00'a kadar hizmet verilecek.