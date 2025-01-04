İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-14" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 20 zanlının yakalandığı, hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin belirlendiği bilgisini veren Yerlikaya, "9'u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.