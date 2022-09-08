Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, 24 ilde sağanak yağmur bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu haritalı raporunda yurdun büyük bölümünde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sağanak yağış ve soğuk havalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlasa da sıcaklıklar hala etkili oluyor. Ancak Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar önümüzdeki günlerde düşecek ve yerini serin havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Afyonkarahisar'ın bazı ilçeleri için meteorolojik uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve kısa süreli fırtına' başlığı ile yapılan açıklamada Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'ın güneyinde kalan ilçeler için uyarı yapıldı.

Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini ifade edildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Güney Ege'de rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'nin raporuna göre, pazartesi günü tam 24 ilde sağanak yağmur bekleniyor.

Bu iller arasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Ordu gibi iller yer alıyor.