Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde korkutulan bir olay yaşandı.

Karataş Bulvarında seyir halindeki otomobil sürücüsü, sigarasını yaktı.

Kısa bir süre içerisinde otomobilde sigaradan dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi.

Sürücü yaralandı

Bu sürede otomobil bir anda alev alınca sürücü, yaralandı.Etrafta bulunan vatandaşların, ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil tamamen yandı

Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.