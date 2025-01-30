Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü sokaktaki tek katlı evde yangın çıktı.

2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Ö.’nün düşürdüğü sigara izmariti, halıyı tutuşturdu.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Yangını fark eden kardeşi Ali Ö. ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ardından yangında yaralanan Ahmet Ö.’yü alevlerin içerisinden çıkardı.

Bu sırada Ali Ö. ve eşi de dumandan etkilendi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ahmet Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.