Geçtiğimiz günlerde yapılan bir test atışı, hem Türk savunma sanayiinin gelişimi hem de dünya genelinde ses getirecek işlere imza atılmaya devam edileceğinin gösterilmesi açısından oldukça önemliydi.

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

Böylece Türkiye, normalde karadan karaya atılmak üzere üretilmiş bir balistik füzeyi SİHA’dan ateşlemeyi başardı. Bu durum sadece Türkiye için değil dünya harp doktrini için de son derece kritik bir yenilik.

Ukrayna Savaşı iyi bir örnek oldu

Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba ile Akıncı’dan TRG-230-İHA füzesinin ateşlenmesinin neden önemli olduğunu ve sürece dair beklentilerini konuştuk.

Günümüz muharebe sahasında çok sayıda kullanabileceğiniz, maliyeti uygun ve hedef üzerinde etki sağlayabileceğiniz roket/füze gibi mühimmatın son derece önemli olduğunun altını çizerek anlatmaya başlıyor Akbaba.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çok iyi bir örnek olduğundan bahsediyor. Gelişmiş ama oldukça pahalı füze stoklarının azalmasının ne anlama geldiğini bu süreçte çok yakından gördüğümüzün üzerinde duruyor.

Akıncı TİHA daha da ‘ölümcül’ oldu

Türkiye’nin TRG-230-İHA hamlesi ile aslında tam da bu noktada önemli bir kazanım elde ettiğine vurgu yapıyor Akbaba ve “Kısa sürede yüksek adetlerde üretebileceğiniz, maliyeti pahalı olmayan, hedefi büyük bir hassasiyetle yok eden bir füzeyi insansız hava aracından atabiliyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın son derece kritik bir kabiliyet.” diyor.

Akbaba bu noktada füze kadar platforma da bir parantez açıyor. Sadece TRG-203-İHA’nın değil Akıncı’nın sahip olduğu özelliklere oranla son derece maliyet etkin bir araç olduğunun altını çiziyor. Akbaba’ya göre Akıncı TİHA zaten maliyet etkin bir platformken, bir de maliyet etkin süpersonik güdümlü topçu roketinin entegrasyonuyla kıymetli hedefler için daha da ölümcül oldu.

Dünyada çok az sayıda ülke bu kabiliyete sahip

Bu noktada başka bir sorunun daha cevabını merak ediyor ve dünyada benzer bir konsepti uygulayan ülkeler olup olmadığını soruyoruz Akbaba’ya…

Öncesinde Türkiye için ayrı bir değerlendirmede daha bulunuyor ve “Elimizde yağ vardı, şeker vardı, un vardı sadece helva yapmak kalıyordu. Sonunda o helva yapıldı.” bilgisini paylaşıyor.

Çok sayıda atış yaparak düşman savunma unsurlarını sature edecek, daha net bir ifadeyle artık cevap veremez hale getirecek bir konsepti Türkiye haricinde İsrail ve İran’ın denediğini de sözlerine ekliyor.

“Akıncı alan ülkeler bu füzeyi de mutlaka isteyecektir”

Yusuf Akbaba, teknik bazı detayların ardından sürecin ihracat potansiyeline de değiniyor. Türkiye’nin TRG-230-İHA ve Akıncı ikilisiyle dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerin sahip olduğu kapasiteye ulaştığını söyleyip, devam ediyor:

“TRG-230, Karabağ Savaşı'nda sahada düşman unsurlarına karşı kullanılmıştı. Azerbaycan Ordusu’nun büyük beğenisini kazandı. Azerbaycan'ın Akıncı TİHA tedarik ettiğini göz önünde bulundurarak TRG-230-İHA füzesini de almasını bekliyorum. Azerbaycan haricinde Akıncı TİHA alan diğer ülkeler de TRG-230-İHA’yı talep edecektir. Yaklaşık 150 kilometre menzile ulaşan süpersonik bir mühimmata bütün kullanıcılar sahip olmak ister.

TRG-230-İHA’nın menzili yüksek. Katı yakıtlı olması sebebiyle BUK, S-300 ve Patriot gibi hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Burada BUK ve S-300 çok önemli. Çünkü Türkiye'ye ya da dost ve kardeşlerine hasmane tutum sergileyen çok sayıda ülke bu sistemlere sahip.

Hava savunma sistemleri haricinde düşmana ait kritik üs ve merkezler de TRG-230-İHA’nın hedefi olabilir. Ayrıca gerekli koşullar sağlandığında düşman donanma unsurları da yine aynı füzeyle çok ciddi biçimde vurulabilir.”

Daha küçük hedefleri için yeni atış yolda

TRG-230-İHA her ne kadar ucuz bir füze olsa da Türkiye’nin daha küçük hedefler için farklı bir yol haritası olduğunu öğreniyoruz.

Akbaba bu noktada daha küçük hedefler için daha yoğun sature atış yapılabilecek TRG-122-İHA mühimmatına dikkat çekiyor ve TRG-122-İHA güdümlü topçu roketinin de yakın zamanda Akıncı TİHA'dan atılacağı bilgisini veriyor.