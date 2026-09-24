Dedektif Gibi İz Sürdüler: Çuval Detayı Olayı Çözdü

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince bahçede yapılan detaylı incelemelerde, hırsızların olay yerinde unuttuğu değerlendirilen bir çuval üzerindeki yazılar ipucu oldu.

Elde edilen veriler doğrultusunda bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, yaklaşık 6 saatlik kamera görüntüsünü saniye saniye inceledi. Yapılan analizler sonucunda hırsızlıkta kullanılan araç, şüphelilerin kimlikleri ve çalınan ürünün götürüldüğü fıstık işleme fabrikası tek tek tespit edildi.

Fabrikada Suçüstü Yakalandılar

Çalınan ürünlerin götürüldüğü tesisi hemen fiziki takibe alan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler Y.E., K.A. ve A.T., işlenmek veya satılmak üzere bıraktıkları fıstıkları tesisten almaya geldikleri sırada düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı.

Fıstıklar Sahibine Teslim Edildi

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fıstık ise muhafaza altına alınarak mağdur bahçe sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekiplerinin fıstık üreticilerini mağdur eden hırsızlık olaylarına karşı denetim ve devriyelerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.