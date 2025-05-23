Cannes’ta Stiliyle Dikkat Çekti

Fransa’da sevgilisiyle birlikte tatilde olan Sıla Türkoğlu, Cannes sokaklarında çekilen pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, mini şortunu yeşil çoraplarıyla tamamladığı kombiniyle farklı ve iddialı bir tarz sergiledi. Renkli sokak stili kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’ten Yorum Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti’nde Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Sıla Türkoğlu’nun çarpıcı kombinine kayıtsız kalamadı. Yüzgüleç, güzel oyuncunun gönderisine “Çorap linki atar mısın?” şeklinde esprili bir yorum bırakarak sosyal medyada eğlenceli bir etkileşim yarattı.

Sıla Türkoğlu’nun Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sıla Türkoğlu'nun Cannes paylaşımları, kısa sürede Instagram ve Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi. Hayranları tarafından “moda ikonu” olarak yorumlanan genç oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.