Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'ndeki bir evde akşam saatlerinde 9 yaşındaki B.E., ruhsatsız av tüfeği ile oyun oynuyordu.
Tüfek bu sırada ateş aldı.
Kuzeninin başına isabet etti
Tüfekten çıkan saçmalar ise 8 yaşındaki kuzeni Alaattin Kaya'nın başına isabet etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soruşturuluyor
Küçük Alaattin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.