Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Tuna'dan Anadolu'ya Türkçe Araştırma Geliştirme Projesi" ile Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen 22 kişilik grupla Kahramanmaraş gezisi düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü Belgrad Şubesi’nde Türkçe eğitimi alan grup, Büyükşehir Belediyesi’nin gezi programında; Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Mahmut Arif Paşa Konağı, Maraş Kültür Evi, Kahramanmaraş Kalesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi ve Taş Köprü gibi şehrin tarihi ve turistik mekânlarını yakından gördü. Sırbistan’dan gelen katılımcılar; Kahramanmaraş’ı çok beğendiklerini ve geziden memnun kaldıklarını belirterek teşekkürlerini ifade etti.