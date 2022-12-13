15.30 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, bir sitenin yöneticisi olan 43 yaşındaki Tamer Arda'yı otoparkta kendisine ait minibüste kanlar içinde hareketsiz görenler polise haber verdi.

Başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri başından silahla vurulan Tamer Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Arda'nın yanında silah buldu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Tamer Arda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arda'nın ölüm haberini alarak siteye gelen yakınları göz yaşı döktü.







