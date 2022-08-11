Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama

Afyonkarahisar'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, olayın maddi hasarla atlatıldığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Akşam 20.15 civarında yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından kalkan iki kişilik uçak ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle düştü. 2 pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğine düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmamıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının uçağın düştüğü yere girişlerine izin vermeyerek görüntü alınmasının önüne geçmeye çalıştı.

Afyonkarahisar Valiliğinden eğitim uçağı kazasıyla ilgili ikinci açıklama

Afyonkarahisar'da 2 pilotun yaralandığı eğitim uçağı kazasıyla ilgili Valilik tarafından ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada, uçağın zorunlu iniş yaptığı ve kuyruk kısmında parçalanma olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği, Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilotun yaralandığı eğitim uçağı kazasıyla ilgili ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir.” Öte yandan, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenilirken, savcılık ve jandarma tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı kaydedildi.