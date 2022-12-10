Elbistan barınağı ve sokak hayvanları ile ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak, Kuzey İlçeler Oda Sorumlusu Ömer Tontuş, Elbistan Veteriner Hekimler Temsilcisi Nuri Kılınç, veteriner hekimler katıldı.

Toplantıda, Elbistan hayvan barınağında yapılan çalışmalar ve sokak hayvanları ile ilgili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak, Kuzey İlçeler Oda Sorumlusu Ömer Tontuş katılımcılara bilgi verdiler.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sokak hayvanları, barınak ve alınması gereken tedbir ve işlemlerle ilgili görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Hayvan barınağına ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ferhat Gülpak ise konuşmasında “Sayın başkanıma bu noktada verdiği hizmet için çok teşekkür ediyorum. Elbistan’ın bu problemi kısa sürede çözülecektir” dedi.