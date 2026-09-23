Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana gelen olayda, karı koca arasında çıkan tartışma trajik bir sonla bitti. Kent merkezinde başlayan gerginliğin beldeye taşınmasıyla silahlar çekildi, 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi.

Kent Merkezindeki Tartışma Sokak Ortasında Kanlı Bitti

Edinilen bilgilere göre; 37 yaşındaki F.K. ile 35 yaşındaki eşi A.K. arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Aralarındaki gerilimin tırmanması üzerine olay Çarıksaraylar beldesine taşındı.

Sokak ortasında devam eden kavga esnasında gözü dönen F.K., yanında bulunan pompalı tüfeği çekerek eşi A.K.'ye 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ekipler Alarm Geçti: Genç Anne Kurtarılamadı

Çevredekilerin durumu hemen bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, pompalı tüfekle vurulan A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Acı Detay: Geride 2 Çocuk Kaldı

Yaşanan facianın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden A.K. ile cinayet zanlısı F.K.'nin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Annesiz kalan ve babalarının gözaltına alınmasıyla büyük bir dramın ortasında düşen çocukların durumu yürekleri burktu.

Şüpheli Kıs kıvrak Yakalandı

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı F.K.'yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgeyi çembere alan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki sorgusu devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.