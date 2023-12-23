İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 03.10 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7007 sokakta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, adının Gurbet Ayaz olduğu öğrenilen bir kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gurbet Ayaz'ın boğazının satırla kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.



Boğazının satırla kesildiği belirlendi

Yapılan incelemede Gurbet Ayaz'ın 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar' verme gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Gurbet Ayaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katili yeğeni çıktı

Gurbet Ayaz'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti Gurbet Ayaz'ın yeğeni Metin A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan Metin A.'nın, yaşadığı eve gittiği saptandı.

Adrese giden ekipler, eve girdiklerinde Metin A.'yı kanlar içerisinde yatarken buldu.

Halası Gurbet Ayaz'ı öldürdüğü satırla kendi boynunu da kesen Metin A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan Metin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.